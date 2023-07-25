لقطات مذهلة لأكبر مبنى مكاتب في العالم

تجري الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح أكبر مبنى مكاتب في العالم على الإطلاق، بمساحة 7.1 مليون قدم مربع، ويضم 131 مصعدًا وتسعة أبراج من 15 طابقًا في الهند.

أكبر مبنى مكاتب في العالم

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إنه تم الانتهاء من بناء مبنى “بورصة سورات للماس” في الهند ليتسع لـ 65 ألف عامل في صناعة الألماس، ويقع المبنى في سورات بولاية غوجارات الهندية حيث تنتج نسبة أكثر من 90% من الماس في العالم.

ومنذ عام 1943، تميّز مبنى البنتاجون في أمريكا بكونه أكبر مساحة مكتبية منخفضة الارتفاع بمساحة تبلغ 6.5 مليون قدم مربع، لكن مبنى سورات تبلغ مساحته 6.8 مليون قدم مربع، وهو الآن أكبر مبنى مكاتب في العالم.

مركز لتجارة الماس

سوف تكون بورصة سورات الماسية مركزًا لتجارة الماس في سورات شمال غرب الهند، وستضم فنادق خمس نجوم وهي أكبر بـ 400 ألف قدم مربع من البنتاجون.

وبحسب ما ورد في التقارير العالمية، بلغت كلفة المبنى، 32 مليار روبية (ما يعادل 388 مليون دولار) للبناء وتتكون من تسعة أبراج من 15 طابقًا مترابطة على طول العمود الفقري المركزي وتضم 131 مصعدًا.