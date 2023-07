لقطات مروعة لحادث طعن أطفال في روضة بالصين

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بصور وفيديوهات حادث مروع راح ضحيته 6 قتلى من بينهم أطفال، اليوم الاثنين، بعد حادث طعن في روضة أطفال جنوب شرق الصين.

ووقع الحادث في روضة للأطفال، حينما أقدم شاب عمره 25 عامًا على هجوم بسكين على أطفال في مقاطعة غوانغدونغ،صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل مدرس ووالدين وثلاثة أطفال، كما جُرح في الحادث شخص آخر.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً واسم عائلته “وو” في مدينة ليانجيانغ بالصين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي قوله إن الضحايا الآخرين هم: مدرس واثنان من أولياء الأمور.

Warning!

BREAKING: Another horrific slashing of kindergarten children in China! A knife attack at a kindergarten in Guangdong province .

killer is a 25-year-old Chinese.

happened at 07:40am on Monday

a teacher, two parents and three children deadpic.twitter.com/RFEG4p0Wd2

