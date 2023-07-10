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مقتل 6 أشخاص من بينهم أولياء أمور

لقطات مروعة لحادث طعن أطفال في روضة بالصين

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
لقطات مروعة لحادث طعن أطفال في روضة بالصين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بصور وفيديوهات حادث مروع راح ضحيته 6 قتلى من بينهم أطفال، اليوم الاثنين، بعد حادث طعن في روضة أطفال جنوب شرق الصين.

تفاصيل حادث الصين المروع

ووقع الحادث في روضة للأطفال، حينما أقدم شاب عمره 25 عامًا على هجوم بسكين على أطفال في مقاطعة غوانغدونغ،صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى  مقتل مدرس ووالدين وثلاثة أطفال، كما جُرح في الحادث شخص آخر.

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وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً واسم عائلته “وو” في مدينة ليانجيانغ بالصين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي قوله إن الضحايا الآخرين هم: مدرس واثنان من أولياء الأمور.

اعتقال المجرم

ووصفت الشرطة الحادث بأنه “اعتداء عن عمد” لكنها لم تذكر تفاصيل حول الدافع المحتمل للجريمة.

ووقع الهجوم الاثنين في تمام الساعة 07:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما كان أهالي الأطفال يوصلون أبناءهم لحضور الدروس الصيفية. واعتُقل الرجل الذي نفّذ الاعتداء عند الساعة الثامنة صباحاً.

غضب الأهالي والأمهات

ومع انتشار مقاطع فيديو للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، أثار الحادث الغضب والصدمة لدى مستخدمي تلك المواقع.

وتتوافق حوادث الطعن مع نمط شائع بصورة مقلقة في الصين، بحسب ” بي بي سي”.

العنف في الصين

وتُعتبر الأسلحة النارية محظورة في الصين لكن البلاد شهدت موجة من الهجمات بالسكاكين في السنوات الأخيرة، على الرغم أيضاً من وجود حادث استخدم فيه المهاجم رذاذاً كيماوياً ليلحق الأذى بصف دراسي يضم 50 طفلاً.

وأحصت بي بي سي وقوع 17 هجوماً بالسكاكين على الأقل في المدارس والكليات والجامعات منذ 2010. وعشر حوادث من تلك التي وقعت خلال الفترة بين 2018 و 2023.

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