لقطات مروعة لسقوط رافعة عملاقة في نيويورك

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أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات مروعة لسقوط رافعة عملاقة بولاية أمريكية.
وبحسب الفيديو المتداول، سقطت رافعة عامودية من ارتفاع شاهق بعد اشتعال النيران فيها في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.
وأظهر الفيديو، سقوط جزء من الرافعة على المبنى المجاور قبل أن تسقط على الأرض وتحدث صوتًا قويًّا.
وتسبب سقوط جزء من الرافعة الذي تحول لكتلة ملتهبة من فوق المبنى الشاهق، في حدوث حالة من الهلع والرعب، حيث شوهد المارة وهم يهرعون في الشارع هربًا من الرافعة.