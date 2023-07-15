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التهمت 10 ملايين هكتار من المساحة الخضراء

لقطات مروعة وأرقام غير مسبوقة لحرائق الغابات في كندا

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
لقطات مروعة وأرقام غير مسبوقة لحرائق الغابات في كندا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من 10 ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أرقام قياسية لحرائق الغابات في كندا

وكان أخر رقم قياسي تم تسجيله من قبل جهة المساحات المحترقة في عام 1989 وقد بلغ 7.3 مليون هكتار، وفق أرقام مركز رصد حرائق الغابات في كندا.

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وعرضت وكالات أنباء ومواقع إخبارية لقطات مروعة لحرائق غابات كندا، تم تداولها على نطاق واسع، وأحصت البلاد 4 آلاف و88 حريق غابات منذ يناير، علمًا بأن 906 حرائق لا تزال مستمرة السبت بينها 570 حريقًا خارج السيطرة.

توقعات بالأسوأ في كندا

وبحسب معلومات نشرتها الحكومة اليوم السبت يتوقع أن تزداد حرائق كندا في الأسابيع المقبلة.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت كندا التي ترتفع درجة الحرارة فيها بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.

تغير المناخ

تعتبر سلسلة حرائق الغابات المستمرة التي سجلت أرقامًا قياسية في كندا درسًا آخر في حصيلة تغير المناخ. حيث دعا الخبراء إلى التعاون الدولي في التخفيف من حرائق الغابات ومكافحة تغير المناخ.

وأرسلت دول صديقة مساعدات لكندا، من أجل محاول احتواء الحرائق، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أرسل فرق إنقاذ ورجال إطفاء يقدر عددهم بـ 120 من أجل المساعدة في إخماد الحرائق.

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