لقطات مروعة وأرقام غير مسبوقة لحرائق الغابات في كندا

التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من 10 ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وكان أخر رقم قياسي تم تسجيله من قبل جهة المساحات المحترقة في عام 1989 وقد بلغ 7.3 مليون هكتار، وفق أرقام مركز رصد حرائق الغابات في كندا.

وعرضت وكالات أنباء ومواقع إخبارية لقطات مروعة لحرائق غابات كندا، تم تداولها على نطاق واسع، وأحصت البلاد 4 آلاف و88 حريق غابات منذ يناير، علمًا بأن 906 حرائق لا تزال مستمرة السبت بينها 570 حريقًا خارج السيطرة.

وبحسب معلومات نشرتها الحكومة اليوم السبت يتوقع أن تزداد حرائق كندا في الأسابيع المقبلة.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت كندا التي ترتفع درجة الحرارة فيها بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.

The ongoing, record-setting series of wildfires in Canada is another lesson in the toll of climate change. Experts are calling for international collaboration in mitigating wildfires and combating climate change. #GLOBALinkpic.twitter.com/DgieNj8wzN

— Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) July 14, 2023