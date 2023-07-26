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حالة من الفوضى والهلع بسبب الحرائق

لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشف لقطات مصورة، فرار آلاف السائحين من جزيرة رود اليونانية، بعدما استمرت معركة احتواء حرائق الغابات في جميع أنحاء اليونان لليوم الثامن على التوالي حيث كافح رجال الإطفاء لإطفاء ألسنة اللهب وسط مشاهد من الفوضى الناجمة عن أكبر عملية إجلاء للسائحين في البلاد على الإطلاق في رودس المنكوبة بالجحيم.

فرار السائحين من رودس

وأظهرت اللقطات التي نشرها أحد السائحين في الجزيرة اليونانية الشهيرة، حالة من الفوضى والفزع بين السائحين والمقيمين الذين يبحثون عن الأمان من حرائق الغابات بالقرب من قرية كيوتاري.

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وتواجه اليونان، بخاصة في جزيرة رودس، أسبوعًا ربما يكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية” خلال تموز/ يوليو وفق أحد الخبراء، ويسابق رجال الإطفاء، في جزيرة رودس اليونانية، الزمن لاحتواء حريق هائل أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص. وأفادت الأنباء أن الحريق، الذي اندلع منذ أيام، خرج عن السيطرة على عدة جبهات ويتجه نحو قرية أسكليبيو في الجنوب.

معركة غير متكافئة مع الطبيعة

وقال زعيم يمين الوسط للبرلمان اليوناني: “هذه المعركة غير متكافئة، وستظل كذلك ما دام ظلت الظروف صعبة”. وحذر من أن “ثلاثة أيام صعبة” تنتظر اليونان بسبب ارتفاعات درجات الحرارة، حسب “الجارديان”.

وأضاف: “نجد أنفسنا في حالة حرب بالنار”. مع اندلاع الجحيم الناجم عن الرياح في التربة الجافة بسبب الحرارة الشديدة”.

فرار المواطنين من رودس

وكثفت السلطات أيضًا عمليات الإجلاء، وأمرت الناس بمغادرة الفنادق والمنازل. بين عشية وضحاها، فر ما يقدر بـ 2466 مواطنًا من مساكن في 17 قرية على طول الساحل الشمالي لكورفو، وهي منطقة يشتهر بها البريطانيون الذين يمتلكون فيلات، بينما أُجبر المئات على إخلاء المجتمعات في إيفيا.

وأكد كوستاس لاغوفاردوس مدير الابحاث في معهد البحوث البيئية والتنمية المستدامة للمرصد الوطني لأثينا في تصريح: “استنادًا لبياناتنا، من المحتمل أن نشهد موجة حارة تمتد بين 16 و17 يومًا، الأمر الذي لم يحدث من قبل في بلدنا”.

يوليو 2023 الأكثر سخونة

وقالت السلطات اليونانية: إنها تمكنت من إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم وفنادقهم في جزيرة رودس اليونانية إثر اندلاع حرائق في الجزيرة.

ويأتي هذا، بينما يعاني عشرات ملايين الأشخاص في النصف الشمالي في الكرة الأرضية من موجة حرّ شديد هذا الصيف ويبدو أن العالم سيسجّل أكثر شهر تموز/ يوليو سخونة في تاريخه.

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