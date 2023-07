لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس

كشف لقطات مصورة، فرار آلاف السائحين من جزيرة رود اليونانية، بعدما استمرت معركة احتواء حرائق الغابات في جميع أنحاء اليونان لليوم الثامن على التوالي حيث كافح رجال الإطفاء لإطفاء ألسنة اللهب وسط مشاهد من الفوضى الناجمة عن أكبر عملية إجلاء للسائحين في البلاد على الإطلاق في رودس المنكوبة بالجحيم.

وأظهرت اللقطات التي نشرها أحد السائحين في الجزيرة اليونانية الشهيرة، حالة من الفوضى والفزع بين السائحين والمقيمين الذين يبحثون عن الأمان من حرائق الغابات بالقرب من قرية كيوتاري.

وتواجه اليونان، بخاصة في جزيرة رودس، أسبوعًا ربما يكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية” خلال تموز/ يوليو وفق أحد الخبراء، ويسابق رجال الإطفاء، في جزيرة رودس اليونانية، الزمن لاحتواء حريق هائل أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص. وأفادت الأنباء أن الحريق، الذي اندلع منذ أيام، خرج عن السيطرة على عدة جبهات ويتجه نحو قرية أسكليبيو في الجنوب.

وقال زعيم يمين الوسط للبرلمان اليوناني: “هذه المعركة غير متكافئة، وستظل كذلك ما دام ظلت الظروف صعبة”. وحذر من أن “ثلاثة أيام صعبة” تنتظر اليونان بسبب ارتفاعات درجات الحرارة، حسب “الجارديان”.

وأضاف: “نجد أنفسنا في حالة حرب بالنار”. مع اندلاع الجحيم الناجم عن الرياح في التربة الجافة بسبب الحرارة الشديدة”.

