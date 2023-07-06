لقطات من تدريبات نجوم النصر لأول مرة تحت قيادة Luis castro

خاض نجوم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، أولى التدريبات تحت قيادة المدرب البرتغالي Luis castro، وذلك بعد الإعلان عن توليه مهمة تدريب أصفر الرياض حتى عام 2025.

وأوضح نادي النصر اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن لويس كاسترو سيقود الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2025، متمنيًا التوفيق له ولطاقمه المساعد في مشوارهم مع العالمي.

Luis castro يغادر بوتافوجو من أجل النصر

وكان Luis castro قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي، في عقد ممتد حتى مارس عام 2024، قبل أن يعلن النادي البرازيلي مؤخرًا عن رحيله، وتولي كلاوديو كاتشابا المهمة بشكل مؤقت.

وأشارت التقارير إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب دورًا حاسمًا في التعاقد مع لويس كاسترو، حيث أشاد بمواطنه وأكد أنه يمتلك مهارات فنية وخبرات كبيرة.

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

وتأمل الإدارة في الاستعداد بشكل مميز للموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في حصد أي لقب بالموسم المنقضي، واكتفى بحصد المركز الثاني في دوري روشن السعودي.