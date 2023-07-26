لقطات من توقيع الهلال مع مالكوم حتى 2027

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نجحت إدارة نادي الهلال في حسم صفقة البرازيلي مالكوم رسميًا؛ قادمًا من فريق زينيت بطرسبورغ الروسي؛ ليُدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لمالكوم أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة النادي، فهد بن نافل.
وأشار حساب الهلال الرسمي، إلى أن النجم البرازيلي وقع على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2026\ 2027، موضحًا أن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الفرنسية باريس.
وخطف مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.
ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.
وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.