Icon

نصائح لتوفير الطاقة أثناء استخدام التكييف Icon السعودية وبريكس: التموضع وسط زمن تعظيم التحالفات ورفض الإملاءات Icon لقطات مروعة لسقوط رافعة عملاقة في نيويورك Icon تعادل الأهلي ضد المصري في ختام الدوري Icon توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد Icon مصرع وإصابة 76 شخصًا بحادث مروري بالسنغال Icon محاولة الانقلاب مستمرة في النيجر والرئيس محاصر Icon 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات Icon جوردان هندرسون يودع جماهير ليفربول Icon علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم

لقطات من توقيع الهلال مع مالكوم حتى 2027

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
لقطات من توقيع الهلال مع مالكوم حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت إدارة نادي الهلال في حسم صفقة البرازيلي مالكوم رسميًا؛ قادمًا من فريق زينيت بطرسبورغ الروسي؛ ليُدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مالكوم هلالي لـ4 سنوات

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لمالكوم أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة النادي، فهد بن نافل.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

وأشار حساب الهلال الرسمي، إلى أن النجم البرازيلي وقع على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2026\ 2027، موضحًا أن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الفرنسية باريس.

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

مسيرة مميزة

وخطف مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.

مالكوم - كأس الملك سلمان للأندية
النجم البرازيلي – المصدر @FabrizioRomano

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.

مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @Ekremkonur

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

العالم
ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة
تكنولوجيا

ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول...

تكنولوجيا
تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
السعودية اليوم

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

العالم
رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الرياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة...

الرياضة
المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج
أخبار رئيسية

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في...

أخبار رئيسية
لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف
العالم

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

العالم