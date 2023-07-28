لقطات من توقيع رياض محرز مع الأهلي

نجحت إدارة النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في حسم صفقة النجم الجزائري رياض محرز، بعد فترة طويلة من المفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

محرز يوقع للأهلي

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن حصوله على توقيع رياض محرز لمدة 4 سنوات حتى نهاية الموسم الرياضي 2026\ 2027، حيث تم الانتهاء من الإجراءات في العاصمة الفرنسية باريس، بعد اجتيازه للفحص الطبي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لمحرز صاحب الـ32 عامًا؛ أثناء توقيع العقود، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، يزن الشريف، وعلق قائلًا: “مساء الأهلي.. رياض”.

ومن المقرر أن ينضم رياض محرز، لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام في النمسا حاليًا، والاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، والذي سيبدأه في شهر أغسطس المقبل.

السيتي يودع رياض محرز

وحرص مانشستر سيتي على توديع محرز، بعدما قصى 5 مواسم ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم، شهدت تتويجه بـ11 لقبًا؛ أبرزها الثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي، ووصف مشواره بـ”مسيرة لا تنسى يا ساحر العرب”.

وشارك رياض محرز في 236 مباراة مع مانشستر سيتي، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة، وتوج بـ11 لقبًا، وهم؛ دوري أبطال أوروبا مرة، الدوري الإنجليزي 4 مرات، كأس الاتحاد مرتين، كأس الرابطة 3 مرات، درع الاتحاد مرتين.