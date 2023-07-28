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سيُمثل الفريق الأول لـ4 مواسم

لقطات من توقيع رياض محرز مع الأهلي

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
لقطات من توقيع رياض محرز مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في حسم صفقة النجم الجزائري رياض محرز، بعد فترة طويلة من المفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

محرز يوقع للأهلي

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن حصوله على توقيع رياض محرز لمدة 4 سنوات حتى نهاية الموسم الرياضي 2026\ 2027، حيث تم الانتهاء من الإجراءات في العاصمة الفرنسية باريس، بعد اجتيازه للفحص الطبي.

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رياض محرز أهلاوي
محرز بعد التوقيع – المصدر @ALAHLI_FC

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لمحرز صاحب الـ32 عامًا؛ أثناء توقيع العقود، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، يزن الشريف، وعلق قائلًا: “مساء الأهلي.. رياض”.

رياض محرز
محرز بعد التوقيع للأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ومن المقرر أن ينضم رياض محرز، لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام في النمسا حاليًا، والاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، والذي سيبدأه في شهر أغسطس المقبل.

رياض محرز أهلاوي
محرز بعد التوقيع – المصدر @ALAHLI_FC

السيتي يودع رياض محرز

وحرص مانشستر سيتي على توديع محرز، بعدما قصى 5 مواسم ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم، شهدت تتويجه بـ11 لقبًا؛ أبرزها الثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي، ووصف مشواره بـ”مسيرة لا تنسى يا ساحر العرب”.

وشارك رياض محرز في  236 مباراة مع مانشستر سيتي، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة، وتوج بـ11 لقبًا، وهم؛ دوري أبطال أوروبا مرة، الدوري الإنجليزي 4 مرات، كأس الاتحاد مرتين، كأس الرابطة 3 مرات، درع الاتحاد مرتين.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

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