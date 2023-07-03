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سيتسلم عمله مع بداية المعسكر

لقطات من توقيع ستيفن جيرارد لـ الاتفاق حتى 2025

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
لقطات من توقيع ستيفن جيرارد لـ الاتفاق حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي الاتفاق، إجراءات التعاقد رسميًا مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ستيفن جيرارد يقود الاتفاق

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لستيفن جيرارد أثناء توقيع عقود تدريبه الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

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ستيفن جيرارد ورئيس نادي الاتفاق خالد الدبل
جيرارد مع الدبل – المصدر @Ettifaq

وأوضح نادي الاتفاق عبر موقعه الإلكتروني، أن مراسم توقيع العقود تمت، اليوم الاثنين، في أحد فنادق العاصمة الإنجليزية لندن، بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد الدبل.

ومن المقرر يتسلم ستيفن جيرارد مهامه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع انطلاق المعسكر الخارجي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ستيفن جيرارد ورئيس نادي الاتفاق خالد الدبل
جيرارد مع الدبل – المصدر @Ettifaq

وكان جيرارد صاحب الـ43 عامًا، قد قام بزيارة السعودية قبل أسبوعين، وتفقد منشآت النادي والملعب، ودخل في مفاوضات مع مسؤولين نادي الاتفاق، وأكد رفضه، قبل أن تعود المحادثات خلال الأيام الماضية، ليقبل العرض.

ستيفن جيرارد ورئيس نادي الاتفاق خالد الدبل
جيرارد مع الدبل – المصدر @Ettifaq

مسيرة جيرارد التدريبية

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، وقاده لحصد لقب الدوري بدون خسارة موسم 2020\ 2021، قبل أن يتولى تدريب أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.

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