لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026

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نجحت إدارة الاتفاق في حسم صفقة الإنجليزي جوردان هندرسون رسميًا؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ ليُدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر حساب الاتفاق الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لجوردان هندرسون أثناء توقيع العقود حتى عام 2026 في أحد فنادق مدينة مانشستر؛ بحضور نائب رئيس النادي، حاتم المسحل، والمدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد.
وعلق حساب نادي الاتفاق على الصور، قائلًا: “من إنجلترا إلى السعودية.. هندرسون لا يعرف إلا العراقة.. الدار تباركت بوجودك”، وأضاف في تغريدة أخرى: “بروحي جميلٌ لا يُحاكى جمالُه”.
وكان اللاعب الإنجليزي قد وجه رسالة إلى جماهير ليفربول، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، للحديث عن الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والتي استمرت لمدة 12 عامًا.
وظهر هندرسون في الفيديو؛ وهو يجلس في غرفة ملابس ليفربول للمرة الأخيرة، قبل أن يُغادر إلى ملعب “أنفيلد”، ووقف في نصف الملعب، كما تذكر يومه الأول مع الريدز وأبرز لحظاته مع النادي، ونشر صورًا من توقيع عقده.
وعلق على مقطع الفيديو، قائلًا: “من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا.. سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا”.