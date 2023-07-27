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لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة الاتفاق في حسم صفقة الإنجليزي جوردان هندرسون رسميًا؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ ليُدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هندرسون اتفاقي لـ3 سنوات

ونشر حساب الاتفاق الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لجوردان هندرسون أثناء توقيع العقود حتى عام 2026 في أحد فنادق مدينة مانشستر؛ بحضور نائب رئيس النادي، حاتم المسحل، والمدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد.

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جوردان هندرسون
جوردان بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

وعلق حساب نادي الاتفاق على الصور، قائلًا: “من إنجلترا إلى السعودية.. هندرسون لا يعرف إلا العراقة.. الدار تباركت بوجودك”، وأضاف في تغريدة أخرى: “بروحي جميلٌ لا يُحاكى جمالُه”.

جوردان هندرسون
جوردان بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

توديع جماهير ليفربول

وكان اللاعب الإنجليزي قد وجه رسالة إلى جماهير ليفربول، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، للحديث عن الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والتي استمرت لمدة 12 عامًا.

وظهر هندرسون في الفيديو؛ وهو يجلس في غرفة ملابس ليفربول للمرة الأخيرة، قبل أن يُغادر إلى ملعب “أنفيلد”، ووقف في نصف الملعب، كما تذكر يومه الأول مع الريدز وأبرز لحظاته مع النادي، ونشر صورًا من توقيع عقده.

وعلق على مقطع الفيديو، قائلًا: “من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا.. سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا”.

جوردان هندرسون
اللاعب الإنجليزي – المصدر @FabrizioRomano

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