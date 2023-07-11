لقطات من حفل تخرج طلاب جامعة الطائف الدفعة الـ19

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نيابة عن الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رعى الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ19 من طلبة جامعة الطائف.
وألقى رئيس جامعة الطائف المكلّف الدكتور خالد بن عبدالله السواط، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لقطاع التعليم، ولمحافظ الطائف على تتويجه حفل تخريج الدفعة التاسعة عشر من خريجي الجامعة ودعمه لها، مهنئاً الخريجين الذين قضوا سنوات دراسية في تحصيل العلوم من الجامعة.
من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، أن الجامعة تزف 4054 طالباً، و 7264 طالبةً هذا العام بإجمالي 11318 متخرجاً ومتخرجةً من مراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس، والدبلوم في مختلف التخصصات، يمثلون الدفعة التاسعة عشر للجامعة للعام الجامعي 1444هـ، إضافةً لعددٍ من الخريجين من مختلف الجنسيات.
بعد ذلك، ألقى الخريج مازن الزهراني، كلمة الخريجين ثمن فيها لمحافظ الطائف تشريفة للحفل ومشاركتهم فرحتهم في يوم التخرج.
عقب ذلك كرّم الأمير سعود بن نهار، الطلاب الأوائل الحاصلين على مراتب الشرف، في مختلف الدرجات والتخصصات العلمية.
بعد ذلك تسلم سمو محافظ الطائف هدية تذكارية من رئيس الجامعة.