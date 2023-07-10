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استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الطائف، تمهيدًا لبدء المعسكر الإعدادي، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد في الطائف

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “وصلنا إلى عروس المصايف”.

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الاتحاد
جانب من وصول الفريق – المصدر @ittihad

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في الطائي، يتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 27 يوليو.

ويسعى نونو سانتو لتجهيز كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الجديد، والذي سيشهد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام نهاية العام الحالي في السعودية.

الاتحاد
جانب من وصول الفريق – المصدر @ittihad

بنزيما يتصدر قائمة العميد

وكشف المدرب البرتغالي نونو سانتو، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفي مقدمتهم؛ الثلاثي المنضم حديثًا إلى صفوفه، الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

ويتواجد في قائمة العميد لمعسكر الطائف، الثلاثي البرازيلي حارس المرمى مارسيلو غروهي، رومارينيو وإيغور كورونادو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، بجانب النجم المصري طارق حامد، رغم انتشار أنباء تُفيد برحيله.

كما ضمت قائمة الاتحاد؛ مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، هارون كمارا، عوض الناشري، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، محمد العوفي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش ومروان الصحفي.

الاتحاد
جانب من وصول الفريق – المصدر @ittihad

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