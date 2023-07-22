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لوكاكو يحسم موقفه من عرض الهلال الثالث

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
لوكاكو يحسم موقفه من عرض الهلال الثالث
المواطن - فريق التحرير

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حسم مهاجم تشيلسي، البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لوكاكو يرفض الهلال

وأشارت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم السبت، إلى أن نادي الهلال تقدم بعرض ثالث لضم لوكاكو، إلا أن اللاعب البلجيكي جدد رفضه للأمر.

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لوكاكو - تشيلسي
المهاجم البلجيكي – المصدر sempreinter

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن المهاجم البلجيكي يريد البقاء في المنافسات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، ولذلك لا يرحب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

وأضافت “كوريري ديللو سبورت”: “الهلال قدم عرضًا لضم لوكاكو مقابل 60 مليون يورو بعقد لمدة عامين، بجانب 50 مليونًا لتشيلسي، ولكنه رفض، حيث يسعى للانتقال إلى يوفنتوس مقابل راتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو”.

لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @FabrizioRomano

غموض مستقبل اللاعب

وكان المهاجم البلجيكي يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، بعدما لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي، إلا أن النادي الإيطالي انسحب من الصفقة بسبب مطالب تشيلسي المالية.

وأكدت تقارير أن نادي يوفنتوس مستعد لتقديم عرض لتشيلسي بقيمة 40 مليون يورو، إلا أنه ينتظر بيع دوسان فلاهوفيتش، ولكن في حالة استمراره مع الفريق؛ قد ينسحب اليوفي من الصفقة، الأمر الذي قد يدفع لوكاكو لتغيير رأيه والانتقال للهلال.

لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @RudyGaletti

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