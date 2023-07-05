لويس إنريكي يقود سان جيرمان حتى 2025

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

لويس إنريكي يدرب باريس

وأشار نادي باريس سان جيرمان، في مؤتمر صحافي، إلى أن لويس إنريكي وقع عقدًا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى صيف عام 2025، ليتولى المسؤولية خلفًا للمدرب كريستوف جالتيه.

وقاد لويس إنريكي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتحقيق ثلاثية الدوري الإسباني، كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا موسم 2014\ 2015، وتأهل مع منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020.

ورحل إنريكي صاحب الـ53 عامًا عن تدريب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بعد الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022.

جالتيه مع سان جيرمان

وكان نادي باريس سان جيرمان قد فسخ التعاقد مع كريستوف جالتيه بعد موسم واحد فقط مع الفريق الأول لكرة القدم، وقبل عام واحد من نهايته.

وقاد كريستوف جالتيه، الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان للفوز بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، كما تأهل معه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يودع البطولة أمام بايرن ميونيخ.