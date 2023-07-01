لويس كاسترو غاضبًا من صحفي سأله عن عرض النصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني السابق لنادي بوتافوجو البرازيلي وهو يُجيب على سؤال سأله صحفي برازيلي له عن عرض النصر حيث أجاب كاسترو غاضبًا.

تعليق لويس كاسترو

وقال كاسترو للصحفي البرازيلي: ” جميعًا تريدون الأفضل لحياتكم وحياة أولادكم، لا داعي للنفاق، أليس جميعكم تريدون الحياة الأفضل لكم ولأسركم، بوتافوجو سيستمر من غيري والنادي لا يعتمد على أسماء، بل على تاريخه العظيم”.

وذكر الحساب الرسمي لنادي بوتافوجو في “تويتر” أن المدرب كلاوديو كاتشابا سيتولى تدريب النادي البرازيلي مؤقتًا حتى تعيين مدرب جديد خلفًا لـ كاسترو.

وكانت تقارير قالت إن كاسترو تم ترشيحه من قبل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريب أصفر الرياض خلفًا للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.