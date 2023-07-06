لويس كاسترو يبدأ عمله مع النصر

بدأ المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، مهام عمله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا، اليوم الخميس، حيث قاد التدريبات الصباحية.

لويس كاسترو يقود المران

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لمدربه البرتغالي الجديد، حيث ظهر لويس كاسترو خلال توقيع العقود، قبل الاجتماع مع اللاعبين وقيادة الحصة التدريبية الصباحية للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن نادي النصر، اليوم الخميس، عن تعاقده مع لويس كاسترو، حيث سيقود الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2025، وتمنى التوفيق له ولطاقمه المساعد في مشوارهم مع العالمي.

وكان لويس كاسترو يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو، في عقد ممتد حتى مارس عام 2024، قبل أن يعلن النادي البرازيلي مؤخرًا عن رحيله، وتولي كلاوديو كاتشابا المهمة بشكل مؤقت.

ويملك كاسترو مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق ودرب العديد من الأندية، ومنها؛ بورتو، ريو آفي، شافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال، وشاختار دونتسك الأوكراني، بجانب تجربة عربية وحيدة مع الدحيل القطري.

النصر يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا في مدينة فارو البرتغالية لمدة 17 يومًا، قبل الانتقال إلى مدينة أوساكا اليابانية، حيث سيُشارك في بطولة دولية ودية.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال جولته الآسيوية، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو، قبل أن يُلاقي إنتر ميلان، يوم 27 من الشهر ذاته.