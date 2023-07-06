لويس كاسترو يبدأ عمله مع النصر إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة عرض سعودي أمام باولو ديبالا ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي واشنطن ستعلن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية قرار عراقي بشأن حارق المصحف الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل خطة أمريكية لحجب أشعة الشمس عن الأرض
بدأ المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، مهام عمله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا، اليوم الخميس، حيث قاد التدريبات الصباحية.
ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لمدربه البرتغالي الجديد، حيث ظهر لويس كاسترو خلال توقيع العقود، قبل الاجتماع مع اللاعبين وقيادة الحصة التدريبية الصباحية للفريق الأول لكرة القدم.
وأعلن نادي النصر، اليوم الخميس، عن تعاقده مع لويس كاسترو، حيث سيقود الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2025، وتمنى التوفيق له ولطاقمه المساعد في مشوارهم مع العالمي.
وكان لويس كاسترو يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو، في عقد ممتد حتى مارس عام 2024، قبل أن يعلن النادي البرازيلي مؤخرًا عن رحيله، وتولي كلاوديو كاتشابا المهمة بشكل مؤقت.
ويملك كاسترو مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق ودرب العديد من الأندية، ومنها؛ بورتو، ريو آفي، شافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال، وشاختار دونتسك الأوكراني، بجانب تجربة عربية وحيدة مع الدحيل القطري.
على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا في مدينة فارو البرتغالية لمدة 17 يومًا، قبل الانتقال إلى مدينة أوساكا اليابانية، حيث سيُشارك في بطولة دولية ودية.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال جولته الآسيوية، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو، قبل أن يُلاقي إنتر ميلان، يوم 27 من الشهر ذاته.
🎬 اليـوم الأول لمـدرب #العالمي 💛
السيد لويس كاسترو يبـدأ مهام عمله 🙏#النصر_في_البرتغال pic.twitter.com/MMEbHLS2ec
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023