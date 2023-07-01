السعودية استحدثت كل ما هو جديد من تقنية لخدمة ضيوف الرحمن جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد ! لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر “الورود والعطور” .. من الهدايا الأكثر مبيعاً في أيام العيد بجازان وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF” الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية موعد مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد الودية 33 قتيلاً وجريحاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند
أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي صباح اليوم السبت، رحيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن تدريب الفريق الكروي الأول.
وذكر الحساب الرسمي للنادي في “تويتر” أن المدرب كلاوديو كاتشابا سيتولى تدريب النادي البرازيلي مؤقتًا حتى تعيين مدرب جديد خلفًا لـ كاسترو.
وكانت تقارير قالت إن كاسترو تم ترشيحه من قبل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريب أصفر الرياض خلفًا للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.
جدير بالذكر أن العالمي يسعى للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.