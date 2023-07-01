لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي صباح اليوم السبت، رحيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن تدريب الفريق الكروي الأول.

وذكر الحساب الرسمي للنادي في “تويتر” أن المدرب كلاوديو كاتشابا سيتولى تدريب النادي البرازيلي مؤقتًا حتى تعيين مدرب جديد خلفًا لـ كاسترو.

رونالدو يُرشح لويس كاسترو

وكانت تقارير قالت إن كاسترو تم ترشيحه من قبل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريب أصفر الرياض خلفًا للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.

جدير بالذكر أن العالمي يسعى للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.