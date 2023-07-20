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يحتفل بعيد ميلاده التسعين

لياقة بدنية عالية لأكبر لاعب كمال الأجسام سنًّا بالعالم

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
لياقة بدنية عالية لأكبر لاعب كمال الأجسام سنًّا بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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احتفل جيم أرينغتون من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي اختير سنة 2015، باعتباره أكبر لاعبي كمال الأجسام سنًّا في العالم، بعيد ميلاده التسعين.

أكبر لاعبي كمال الأجسام سنًّا

وشارك أرينغتون الذي صنفته موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية عندما كان بعمر 83 عامًا في 2015، كأكبر لاعبي كمال الأجسام سنًّا في العالم، في بطولة خاصة بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة، أقيمت في نيفادا، مؤخرًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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واحتل أرينغتون المركز الثالث في فئة الرجال فوق 70 عامًا في هذا البطولة، والأول في فئة من هم أكبر من 80 عامًا، وفقًا لما ذكرته وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وحسبما ذكر أرينغتون، فإن وزنه وقت ولادته كان لا يزيد على 2.4 كيلوجرام، وقد عانى من مشاكل صحية متعددة خلال سنواته الأولى، وبدأ بممارسة رياضة رفع الأثقال في سن الـ15.

ورغم تقدمه في السن، إلا أن أرينغتون، لا يزال يقضي ساعتين في صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع.

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