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أشبه بحظيرة حيوانات وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية

ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة
المواطن - فريق التحرير

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حررت مديرية أمن مدينة بنغازي، طفل سجنه والده وزوجته في غرفة مظلمة مقفلة بسلاسل حديدية لمدة سنة، وذلك بلا ملابس وبقليل من الأكل ودون رعاية واهتمام.

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طفل في ليبيا

ووفقًا لبيان مديرية أمن بنغازي في ليبيا، فإن شرطة الصابري عثرت على طفل صغير يبلغ من العمر 11 سنة محتجزًا في غرفة من الصفيح مظلمة ومقفلة بسلاسل حديدية أشبه بحظيرة حيوانات وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية، وهو بحالة مزرية ويعاني من الخوف والبرد والجوع والمرض.

وأردفت أن التحريات كشفت أن الطفل مسجون بهذه الغرفة من قبل والده وزوجة والده، اللذين يعاملانه معاملة سيئة “كالحيوانات” ويرميان له بقايا الطعام من تحت الباب المقفل ويحرمانه الطعام أغلب الأوقات، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحيّة اللازمة ثم تسليمه إلى قسم حماية الطفل والأسرة.

ووثقت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها مديرية الأمن، الطفل وهو عارٍ و في حالة يرثى لها وبحالة بدنية ونفسية سيئة للغاية، حيث بدا جسده هزيلا وبرزت عظامه، كما تبيّن أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهزّت قصة الطفل التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاعر الليبيين، الذين طالبوا باعتقال والده وزوجته وبتسليط أقصى العقوبات عليهما، فيما عبّر آخرون عن استعدادهم لتبنّي الطفل والاهتمام به.

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