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قادمًا من نادي لايبزيج الألماني

ليفربول يتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
ليفربول يتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، عن تعاقده مع المجري دومينيك سوبوسلاي قادمًا من نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرقام دومينيك سوبوسلاي مع لايبزيج

وذكر الموقع الرسمي لـ ليفربول أن سوبوسلاي وقع مع الريدز عقدًا طويل الأمد بعد أن قدم مستويات مميزة مع نادي لايبزيج لمدة سنتين، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 22 هدفًا في 91 مباراة لعبها مع فريق لايبزيج.

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دومينيك سوبوسلاي

ويلعب اللاعب سوبوسلاي مع منتخب المجر الأول لكرة القدم منذ عام 2019.

دومينيك سوبوسلاي

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