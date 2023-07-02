ليفربول يتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، عن تعاقده مع المجري دومينيك سوبوسلاي قادمًا من نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الموقع الرسمي لـ ليفربول أن سوبوسلاي وقع مع الريدز عقدًا طويل الأمد بعد أن قدم مستويات مميزة مع نادي لايبزيج لمدة سنتين، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 22 هدفًا في 91 مباراة لعبها مع فريق لايبزيج.
ويلعب اللاعب سوبوسلاي مع منتخب المجر الأول لكرة القدم منذ عام 2019.