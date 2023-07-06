Icon

كاكا يرافق أنشيلوتي في منتخب البرازيل Icon إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال Icon برلسكوني يترك مليارات الدولارات كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه Icon كلية الملك خالد العسكرية تعلن بدء التسجيل لحملة الشهادة الجامعية والثانوية Icon فيكتور سيموس يتواجد مع فيرمينو في تدريبات الأهلي Icon معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن Icon سبب رفض نجم فلامنجو الانضمام إلى الهلال Icon ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة Icon 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية Icon تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب تطبيق ثريدز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رغبة باريس سان جيرمان في بيعه

ليفربول يرغب في ضم كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
ليفربول يرغب في ضم كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع Liverpool Echo أن إدارة الريدز تنوي دفع 200 مليون يورو لإدارة باريس سان جيرمان لضم مبابي خلال الفترة المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
طفل من الباحة ينصح بالسياحة فيها لجمال طبيعتها

طفل من الباحة ينصح بالسياحة فيها لجمال طبيعتها

ارتفاع طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

ارتفاع طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

وسيتنافس ريال مدريد بقوة مع ليفربول لضم مبابي خلال الفترة المقبلة.

كيفية بيع كيليان مبابي 

وأشارت شبكة RMC إلى أن صفقة انتقال مبابي، يجب أن تتم بالتوافق بين الطرفين، اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان، مضيفة: “رئيس النادي، ناصر الخليفي، يستهدف بيعه مقابل 200 مليون يورو”.

وأضافت: “هذا المبلغ يوازي ما سيتقاضاه النجم الفرنسي في موسمه الأخير بعقده مع باريس سان جيرمان، ولكن هذا المبلغ سيكون عقبة أمام مسؤولي ريال مدريد، إذا أرادوا شراء مبابي خلال الأسابيع المقبلة”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

وتابعت الشبكة الفرنسية: “ريال مدريد، ضخ استثمارات ضخمة خلال الأشهر الأخيرة، قيمتها 900 مليون دولار في ملعبه الجديد، وصفقة كيليان ستتطلب تضحية مالية، وسنرى من سيقدر عليها”.

وفي السياق ذاته، ذكرت “RMC سبورت”: “إدارة ريال مدريد تراقب الموقف بهدوء وصبر وحذر، في ظل توتر الأوضاع بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان”.

وجاء في ختام التقرير: “ريال مدريد لا يريد التسرع في أي خطوة، ويعتبرون الصدام حاليًّا أمرًا خاصًّا بين المهاجم الفرنسي وإدارة ناديه، يترقبون تطوراته خلال الأسابيع المقبلة”.

وكان ناصر الخليفي، قد أعلن في مؤتمر صحافي بالأمس، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لن يرحل مجانًا، وأمهله أسبوعين لحسم قراره النهائي بشأن التجديد من عدمه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم