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ليفربول يستقر على بيع ألكانتارا

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
ليفربول يستقر على بيع ألكانتارا
المواطن - فريق التحرير

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استقرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، على عرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني تياغو ألكانتارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ألكانتارا يرحل عن ليفربول

وأكدت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أن إدارة نادي ليفربول، قررت عرض النجم تياغو ألكانتارا للبيع بعد التعاقد مع المجري، دومينيك سوبوسلاي.

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وأضافت: “ألكانتارا يتبقى في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول موسم واحد فقط، وإدارة الريدز لن تسمح برحيله بالمجان، بعدما دفعت 24 مليون يورو لضمه من نادي بايرن ميونيخ الألماني”.

ألكانتارا
ألكانتارا – المصدر dailymail

وأثار النجم الإسباني حالة من الجدل مؤخرًا بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث قام بإزالة اسم الريدز من حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ما فسره البعض باحتمالية رحيله حاليًّا.

وكان ألكانتارا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2020، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، ولكنه ابتعد عن التشكيل الأساسي، وتعرض لإصابات متكررة ما أثر على مشواره مع الريدز.

ألكانتارا
انستفرام النجم الإسباني – المصدر thesun

اهتمام الأهلي بحسم الصفقة

وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية، إلى أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني هذا الصيف، بعدما نجح في ضم زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو رسميًا، وذلك بجانب اهتمام أندية أمريكية بضمه.

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين حتى الآن، حيث ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي إدوارد ميندي، بجانب فيرمينو، ويطمح لضم مزيد من اللاعبين العالميين.

فيرمينو
فيرمينو أثناء توقيع العقود – المصدر @ALAHLI_FC

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