ليفربول ينقذ مسيرة كيليان مبابي من التجميد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة The Mirror الإنجليزية إن الريدز يرغب في التعاقد مع مبابي على سبيل الإعارة حيث يريد باريس سان جيرمان الاستفادة من اللاعب الفرنسي وبيعه في الموسم الحالي بدلًا من رحيله بالمجان في الموسم المقبل.

عرض ليفربول يُفيد مبابي

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن عرض ليفربول سيكون مفيدًا لـ مبابي ولباريس سان جيرمان ومنه يستطيع اللاعب الفرنسي الانتقال لنادي ريال مدريد في صيف العام المقبل.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن السبب الرئيسي الذي يدفع باريس سان جيرمان للتفريط في نجمه الفرنسي لنادي الهلال، هو ضخامة العرض المقدم من أزرق الرياض، وإبعاد اللاعب الفرنسي عن الانضمام لأي فريق أوروبي حتى لا يعاني باريس سان جيرمان مستقبلًا في حال تقابل مع الفريق الذي سينضم له مبابي في أي بطولة أوروبية.

وكان نادي الهلال أبدى استعداده بتقديم راتب سنوي قدره 200 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وكشفت صحيفة L ‘ equipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم كيليان مبابي.

ولا يرغب باريس سان جيرمان في إشراك مبابي في مباريات موسم 2023/2024 حيث سيتعرض اللاعب للتجميد حتى نهاية الموسم.