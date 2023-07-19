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خلال فترة الانتقالات الصيفية

ليفربول يوافق على انضمام هندرسون للاتفاق

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
ليفربول يوافق على انضمام هندرسون للاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، موافقته على بيع قائد الفريق الأول لكرة القدم، جوردان هندرسون إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق يتفق مع ليفربول

وكان المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد قد أبدى تمسكه الشديد بالتعاقد مع هندرسون صاحب الـ33 عامًا، في الموسم الرياضي الجديد، نظرًا لخبراته وقدراته الفنية.

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وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن اللاعب الإنجليزي اتفق مع الاتفاق، على الانتقال إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، ليدخل النادي في مفاوضات مستمرة مع ليفربول خلال الساعات الماضية.

جوردان هندرسون
تصميم للاعب بقميص الاتفاق مع جيرارد – المصدر @FabrizioRomano

وأشار عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل، إلى أن ناديي الاتفاق وليفربول توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن انتقال هندرسون إلى دوري روشن السعودي، وسيتم فحص العقود والتوقيع، مؤكدًا أن ستيفن جيرارد ينتظر اللاعب.

وسافر اللاعب الإنجليزي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ألمانيا، من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولكنه لم يتواجد في قائمته للمباراة الودية اليوم ضد كارلسروه.

جوردان هندرسون
اللاعب الإنجليزي

هندرسون مع ليفربول

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

جوردان هندرسون
اللاعب الإنجليزي – المصدر @FabrizioRomano

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