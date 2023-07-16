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ليلة طربية مميزة لـ بلقيس في جازان

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
ليلة طربية مميزة لـ بلقيس في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن الفنانة بلقيس فتحي تحيي ليلة طربية مميزة ضمن حفلات جولة المملكة بمركز الأمير سلطان الحضاري في جازان، ذلك يوم 21 يوليو الجاري.

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وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر: الفنانة بلقيس فتحي في ليلة طربية مميزة ضمن حفلات جولة المملكة، مركز الأمير سلطان الحضاري – جازان، 21 يوليو.

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ونشرت الهيئة مقتطفات غنائية من أعمال الفنانة بلقيس.

كما لفتت إلى أن حجز التذاكر متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني لموقع عيشها – اضغط هنا-.

وأشارت الهيئة العامة للترفيه، في وقت سابق، إلى تنظيم حفلة للفنانة بلقيس والفنان عبدالله المانع في جازان يوم 21 يوليو الجاري، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

 

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