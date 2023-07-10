ليوناردو : يجب رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان

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قال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي: إنه حان الوقت لرحيل الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف الفريق الباريسي.
وتحدث ليوناردو قائلًا: “حان الآن وقت رحيل مبابي عن باريس، الفريق سيظل موجودًا من بعده”.
وأضاف ليوناردو: “مبابي ليس لاعبًا مثاليًّا لقيادة الفريق”.
وكان مبابي أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.
كما أكد مبابي على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.
وقال الصحفي الإسباني توماس جونزاليس: إن مبابي سيكون قريبًا من الانضمام لـ ريال مدريد صيف عام 2024.
وقيل: إن الريال طلب الحصول على قرض بنكي قدره 300 مليون يورو للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.