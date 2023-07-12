Icon

الهلال يُحدد صفقة بديلة لـ لوكاكو Icon ضبط 1.8 مليون قرص من الإمفيتامين مخبأة في مخازن تحت الأرض Icon ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا Icon برشلونة يضم فيتور روكي حتى 2031 Icon تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض Icon سكني يتيح 6 آلاف قطعة أرض للأسر السعودية Icon اصطفاف سماوي ثلاثي الألوان بعد غروب الشمس Icon بداية مبشرة للهلال مع خورخي جيسوس Icon تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والصورة المتداولة غير صحيحة Icon المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ القبول والتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
نظرًا لتقدمه في العمر

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي؛ أنه سيعتزل اللعب الدولي قريبًا.

ميسي يتحدث عن الاعتزال الدولي

وأوضح ليونيل ميسي أنه لا يعرف موعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إلا أنه اعترف بأن هذا الأمر سيحدث قريبًا، نظرًا لتقدمه في السن.

قد يهمّك أيضاً
اعتماد توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة كخدمة ضمن منصة قوى

اعتماد توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة كخدمة ضمن منصة قوى

مشاهد خلابة لـ وادي قصي أحد أبرز الوجهات السياحية في جازان

مشاهد خلابة لـ وادي قصي أحد أبرز الوجهات السياحية في جازان

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر sportsbrief

وأضاف ميسي المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022: “بحكم المنطق والسن، سيحدث قرار الاعتزال الدولي قريبًا، لا أعرف متى تحديدًا.. أفكر ببساطة في اليوم بيومه وفي الاستمتاع بكل ما نعيشه الآن”.

وتابع ليونيل ميسي خلال تصريحاته للتلفزيون الأرجنتيني، قائلًا: “أعتقد أن اعتزال اللعب الدولي؛ سيحدث حين يجب أن يحدث، كل ما يبقى لي الآن بعد أن حققت ما حققته هو الاستمتاع”.

ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين
ميسي – المصدر @Argentina

إنتر ميامي يُقدم ليونيل ميسي الأحد

على الجانب الآخر، يستعد نادي إنتر ميامي، لتقديم ميسي لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، على ملعب لوكهارت في فلوريدا، كما سيتم تقديم النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس أيضًا.

وكان ليونيل قريبًا من الانتقال إلى الهلال، قبل أن ينجح نادي إنتر ميامي الأمريكي، في التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

بوسكيتس وميسي
بوسكيتس وميسي خلال فترة برشلونة – المصدر @tjuanmarti

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !
الرياضة

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة...

الرياضة
إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية
العالم

إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى...

العالم
سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة
أخبار رئيسية

سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة...

أخبار رئيسية
تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في مايو
السعودية اليوم

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في...

السعودية اليوم
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
الرياضة

شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الرياضة
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
العالم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

العالم
4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور
العالم

4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

العالم
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
الرياضة

كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الرياضة