ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي؛ أنه سيعتزل اللعب الدولي قريبًا.

ميسي يتحدث عن الاعتزال الدولي

وأوضح ليونيل ميسي أنه لا يعرف موعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إلا أنه اعترف بأن هذا الأمر سيحدث قريبًا، نظرًا لتقدمه في السن.

وأضاف ميسي المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022: “بحكم المنطق والسن، سيحدث قرار الاعتزال الدولي قريبًا، لا أعرف متى تحديدًا.. أفكر ببساطة في اليوم بيومه وفي الاستمتاع بكل ما نعيشه الآن”.

وتابع ليونيل ميسي خلال تصريحاته للتلفزيون الأرجنتيني، قائلًا: “أعتقد أن اعتزال اللعب الدولي؛ سيحدث حين يجب أن يحدث، كل ما يبقى لي الآن بعد أن حققت ما حققته هو الاستمتاع”.

إنتر ميامي يُقدم ليونيل ميسي الأحد

على الجانب الآخر، يستعد نادي إنتر ميامي، لتقديم ميسي لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، على ملعب لوكهارت في فلوريدا، كما سيتم تقديم النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس أيضًا.

وكان ليونيل قريبًا من الانتقال إلى الهلال، قبل أن ينجح نادي إنتر ميامي الأمريكي، في التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.