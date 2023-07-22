ليونيل ميسي يصنع الحدث في ظهوره الأول مع إنتر ميامي

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار في ظهوره الأول بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي أمام كروز أزول.

كروز أزول ضد إنتر ميامي

ولعب كروز أزول ضد إنتر ميامي على ملعب لوكهارت في فلوريدا، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، ونجح الفريق الأمريكي في تحقيق فوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي أول 3 نقاط له في بطولة كأس الدوريات، ليعتلي صدارة مجموعته؛ التي تضم أيضًا أتلانتا يونايتد.

تألق ليونيل ميسي

وشارك ليونيل ميسي للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، عندما حل بديًا في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 94.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن ليونيل ميسي كان صاحب أكبر عدد من التسديدات في مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي بـ3 تسديدات، والثاني في التمريرات في الثلث الأخير بـ19 تمريرة، رغم مشاركته في 37 دقيقة.

وأوضحت شبكة ESPN العالمية، أن ليونيل ميسي وصل حاليًا إلى 700 هدف في مسيرته بدون ركلة جزاء، ويُعد اللاعب الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز، فيما أشارت شبكة “سكواوكا”، إلى أنه هذه الركلة هي رقم 63 في مسيرته.

حضور بيكهام

وشهدت مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي، حضور العديد من المشاهير، وفي مقدمتهم؛ أحد مالكي النادي الأمريكي، الأسطورة ديفيد بيكهام الذي تفاعل مع الأحداث بشكل كبير، بجانب أسطورة التنس سيرينا ويليامز.