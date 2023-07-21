مأذون يروي أغرب حالات زواج صادفته في السعودية

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كشف ناصر القفيعي مأذون أنكحة في حائل، عن أبرز المواقف التي مرت عليه خلال إتمامه لإجراءات زواج أكثر من 40 ألف سعودي وسعودية.
وقال القفيعي خلال حديثه لـ”قناة العربية”: “خلال 30 عامًا بعملي كمأذون، وفقت بين 40 ألف زوج وزوجة تقريبًا”.
وأضاف أنه بدأ عمله كمأذون عن طريق المحكمة العامة في حائل، عقب تقدمه للعمل بها. وذكر أن أحد أبرز المواقف التي مرت عليه خلال عمله كمأذون كان عقد نكاح في الصحراء، حيث تعثرت عملية العقد وجلس الزوجان يومين في الصحراء، لكن بفضل الله تم إنقاذهما.
وأوضح القفيعي أن النظام الإلكتروني الجديد لعقد النكاح هو نظام سهل ومتقن ومقنن، لا يكون فيه أي لبس، وتضاف الزوجة للزوج تلقائيًّا عن طريق نظام أبشر، ويوثق العقد عقدًا إلكترونيًّا موثقًا.
وأكد القفيعي أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وأن هناك من يطلبون مبالغ طائلة في المهر، ما يجعل الزواج عسيرًا على الزوج، وقد يؤدي إلى الطلاق في النهاية.
وأشار القفيعي إلى أن هناك حالة زواج بلغ فيها المهر 300 ألف ريال، لكن الزوجة جلست أقل من 20 يومًا ثم افترق الزوجان.
واختتم القفيعي حديثه بالتأكيد على أهمية الزواج ودوره في بناء الأسرة والمجتمع.
ناصر القفيعي.. مأذون أنكحة في #حائل يحكي أبرز المواقف التي مرت به خلال إتمامه لإجراءات زواج أكثر من 40 ألف سعودي وسعودية
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/JNNeRawSbf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 20, 2023