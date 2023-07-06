Icon

باريس سان جيرمان يضغط على مبابي Icon إحباط تهريب القات بجازان وضبط مقيم لترويجه المخدرات بجدة Icon وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية Icon هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال Icon إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران Icon رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما Icon محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا Icon مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد Icon روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين Icon لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
قمة أممية للذكاء الاصطناعي

مؤتمر صحافي للروبوتات لأول مرة!

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
مؤتمر صحافي للروبوتات لأول مرة!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في مدينة جنيف السويسرية، يومي الخميس والجمعة، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، حيث إن الحضور لن يكون مقتصرًا على البشر فقط بل ستحضر الروبوتات أيضا.

8 روبوتات

ومن المتوقع أن يحضر القمة 5000 شخص، و8 روبوتات اجتماعية وأكثر من 20 روبوتاً متخصصاً، لأول مرة جميعهم تحت سقف واحد. وستعرض الروبوتات قدرات تتراوح بين مكافحة الحرائق وتقديم المساعدات لتوفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام، بحسب ما ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأهلي يعلن التعاقد مع روبيرتو فيرمينو حتى 2026

الأهلي يعلن التعاقد مع روبيرتو فيرمينو حتى 2026

وتسعى أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، التي تم وضعها في عام 2015، إلى تحسين حياة الإنسان وكوكب الأرض بحلول عام 2030، ولكن يُنظر إليها الآن على نطاق واسع على أنها بعيدة المنال.

ومن بين الروبوتات المشاركة في الحدث أولئك الذين يتمتعون بمهارات تقديم الرعاية مثل “نادين”، وهي روبوت اجتماعي تحاكي العواطف وتتذكر الأشخاص – وهي المهارات التي استخدمتها بالفعل مع المقيمين في منازل المسنين أو المتقاعدين عن العمل. كما تشارك أيضا الروبوت “صوفيا” وهي أول روبوت سفير للابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

لجنة متخصصة

الحدث الذي يستمر يومين، يتميز بوجود لجنة من الروبوتات مخصصة لتلقي أسئلة الصحافيين يوم الجمعة، في أول مؤتمر صحافي للروبوتات في العالم.

وتستخدم وكالات الأمم المتحدة بالفعل الذكاء الاصطناعي مثل مشروع HungerMap التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي يجمع البيانات لتحديد المناطق التي تنزلق نحو الجوع. كما تعمل على تطوير شاحنات تعمل بالتحكم عن بعد لتوصيل المساعدات الطارئة في مناطق الخطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم