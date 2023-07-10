مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 22.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11586.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 474 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، والفخارية، ومرافق، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والمطاحن الأولى، وحلواني إخواني الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا ، والكيميائية، الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مرافق، والراجحي، والأهلي، ولوبريف ، وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 62.61 نقطة ليقفل عند مستوى 23692.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم.