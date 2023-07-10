مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99

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هبط مؤشر الدولار الأمريكي لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99 وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أمريكا هذا الأسبوع وفقًا لـ cnbcعربية.
وللمرة الأولى منذ مارس الماضي، غيرت صناديق التحوط بوصلتها باتجاه الرهانات الهبوطية بالكامل للدولار الأمريكي، وذلك لعدة أسباب يأتي فى مقدمتها التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
وترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، لكنه قال إن هناك زيادتين إضافتين فى أسعار الفائدة تلوح فى الأفق فى وقت لاحق من هذا العام لترويض التضخم.
وفي هذه المرحلة وحتى الآن أسواق المال العالمية غير مقتنعة بأن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة يمكنها رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة ، تحول المستثمرون الممولون بالديون إلى مراكز البيع الصافية للدولار الأمريكي بنحو 20091 عقداً في الأسبوع الممتد حتى 7 تموز/يوليو الجاري ، بينما كانوا يراهنون على مراكز شراء الدولار الصافية قبلها بأسبوع بنحو 5196 عقداً.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1.5% منذ بداية هذا العام ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،مع تزايد المؤشرات حول اقتراب الفيدرالي الأمريكي من إنهاء دورة التشديد النقدي.