Icon

السعودية تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة الإيكاو Icon سر وجود الحقيبة النووية مع بايدن خلال رحلته إلى بريطانيا Icon سبب رفض بوغبا عرض الاتحاد Icon 4 مزايا للصيانة الدورية لأجهزة التكييف Icon دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا Icon الأهلي بطلًا لـ الدوري المصري للمرة الـ 43 بعد خسارة بيراميدز Icon قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300 Icon إغلاق الطرق وانهيار الجسور وتوقف المرور بتركيا بسبب الأمطار Icon انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال Icon المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين و725 ألف مصل وزائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السوق
وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أميركا

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هبط مؤشر الدولار الأمريكي لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99 وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أمريكا هذا الأسبوع وفقًا لـ  cnbcعربية.

دولارات
دولارات

الرهانات الهبوطية

وللمرة الأولى منذ مارس الماضي، غيرت صناديق التحوط بوصلتها ‏باتجاه الرهانات الهبوطية بالكامل للدولار الأمريكي، وذلك لعدة ‏أسباب يأتي فى مقدمتها التوقعات بأن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة فى الولايات ‏المتحدة.‏

قد يهمّك أيضاً
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

وترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال ‏اجتماع يونيو الماضي، لكنه قال إن هناك زيادتين ‏إضافتين فى أسعار الفائدة تلوح فى الأفق فى وقت لاحق من ‏هذا العام لترويض التضخم.‏

وفي هذه المرحلة وحتى الآن أسواق المال العالمية غير مقتنعة ‏بأن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة يمكنها رفع أسعار الفائدة ‏مرتين أخريين هذا العام.‏

مراكز الدولار الأمريكي

ووفقاً للبيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات ‏المتحدة ، تحول المستثمرون الممولون بالديون إلى مراكز البيع ‏الصافية للدولار الأمريكي بنحو 20091 عقداً في الأسبوع الممتد ‏حتى 7 تموز/يوليو الجاري ، بينما كانوا يراهنون على مراكز شراء ‏الدولار الصافية قبلها بأسبوع بنحو 5196 عقداً.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1.5% منذ بداية هذا ‏العام ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من ‏العملات الرئيسية والثانوية ،مع تزايد المؤشرات حول اقتراب ‏الفيدرالي الأمريكي من إنهاء دورة التشديد النقدي.‏

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم