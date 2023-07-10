مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99

هبط مؤشر الدولار الأمريكي لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99 وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أمريكا هذا الأسبوع وفقًا لـ cnbcعربية.

الرهانات الهبوطية

وللمرة الأولى منذ مارس الماضي، غيرت صناديق التحوط بوصلتها ‏باتجاه الرهانات الهبوطية بالكامل للدولار الأمريكي، وذلك لعدة ‏أسباب يأتي فى مقدمتها التوقعات بأن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة فى الولايات ‏المتحدة.‏

وترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال ‏اجتماع يونيو الماضي، لكنه قال إن هناك زيادتين ‏إضافتين فى أسعار الفائدة تلوح فى الأفق فى وقت لاحق من ‏هذا العام لترويض التضخم.‏

وفي هذه المرحلة وحتى الآن أسواق المال العالمية غير مقتنعة ‏بأن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة يمكنها رفع أسعار الفائدة ‏مرتين أخريين هذا العام.‏

مراكز الدولار الأمريكي

ووفقاً للبيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات ‏المتحدة ، تحول المستثمرون الممولون بالديون إلى مراكز البيع ‏الصافية للدولار الأمريكي بنحو 20091 عقداً في الأسبوع الممتد ‏حتى 7 تموز/يوليو الجاري ، بينما كانوا يراهنون على مراكز شراء ‏الدولار الصافية قبلها بأسبوع بنحو 5196 عقداً.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1.5% منذ بداية هذا ‏العام ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من ‏العملات الرئيسية والثانوية ،مع تزايد المؤشرات حول اقتراب ‏الفيدرالي الأمريكي من إنهاء دورة التشديد النقدي.‏