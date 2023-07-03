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بتداولات بلغت 4.56 مليارات ريال

مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر السوق السعودي الرئيسي، اليوم الاثنين، على ارتفاع 51 نقطة، حيث صعد بنسبة 0.45 % ليصل إلى مستوى 11545 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.56 مليارات ريال.

مؤشر السوق السعودي

وبحسب “تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 265.346 مليون سهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق تعاملات أمس الأحد باللون الأخضر مرتفعًا 34 نقطة عند 11493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

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