مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر السوق السعودي الرئيسي، اليوم الاثنين، على ارتفاع 51 نقطة، حيث صعد بنسبة 0.45 % ليصل إلى مستوى 11545 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.56 مليارات ريال.

مؤشر السوق السعودي

وبحسب “تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 265.346 مليون سهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق تعاملات أمس الأحد باللون الأخضر مرتفعًا 34 نقطة عند 11493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.