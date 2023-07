مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل

أكد المدير الفني خيراردو تاتا مارتينو، أنه كان يعلم أن النجم الأرجنتيني سينجح في حسم مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي في الوقت القاتل.

وشارك ليونيل ميسي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي، في أول ظهور له مع فريقه الأمريكي، وسجل هدفًا قاتلًا.

وأضاف مارتينو: “بالطبع كانت ثمة طاقة في الملعب تقول إن ليونيل ميسي سيسجل، حدث الأمر لزيادة الطابع الدرامي في اللحظة الأخيرة من المباراة”.

وتابع مدرب إنتر ميامي تصريحاته قائلًا: “نعرف جميعًا ما يحدث، حين يحصل الفريق الذي يلعب له ميسي، على ركلة حرة في هذا المكان من الملعب”.

ولعب كروز أزول ضد إنتر ميامي على ملعب لوكهارت في فلوريدا، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، ونجح الفريق الأمريكي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق روبير تايلور عند الدقيقة 44.

ونجح كروز أزول المكسيكي في تسجيل التعادل عن طريق أورييل أنتونا عند الدقيقة 65، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، قبل أن يحرز ليونيل ميسي هدف الفوز من ركلة حرة عند الدقيقة 94.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي أول 3 نقاط له في بطولة كأس الدوريات، ليعتلي صدارة مجموعته؛ التي تضم أيضًا أتلانتا يونايتد.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023