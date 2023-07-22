Icon

أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث Icon تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني Icon مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل Icon الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية Icon الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس Icon السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله Icon هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً Icon أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم السبت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة كروز أوزل ضد إنتر ميامي

مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير الفني خيراردو تاتا مارتينو، أنه كان يعلم أن النجم الأرجنتيني سينجح في حسم مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي في الوقت القاتل.

مارتينو يؤكد توقعه لهدف ليونيل ميسي

وشارك ليونيل ميسي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي، في أول ظهور له مع فريقه الأمريكي، وسجل هدفًا قاتلًا.

قد يهمّك أيضاً
طموح محمد بن سلمان لتعزيز الدفاع الجوي لا حدود له

طموح محمد بن سلمان لتعزيز الدفاع الجوي لا حدود له

شركات التكنولوجيا ضحايا حرب الرقائق بين واشنطن وبكين

شركات التكنولوجيا ضحايا حرب الرقائق بين واشنطن وبكين

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وأضاف مارتينو: “بالطبع كانت ثمة طاقة في الملعب تقول إن ليونيل ميسي سيسجل، حدث الأمر لزيادة الطابع الدرامي في اللحظة الأخيرة من المباراة”.

وتابع مدرب إنتر ميامي تصريحاته قائلًا: “نعرف جميعًا ما يحدث، حين يحصل الفريق الذي يلعب له ميسي، على ركلة حرة في هذا المكان من الملعب”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

خسارة كروز أزول ضد إنتر ميامي

ولعب كروز أزول ضد إنتر ميامي على ملعب لوكهارت في فلوريدا، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، ونجح الفريق الأمريكي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق روبير تايلور عند الدقيقة 44.

ليونيل ميسي - كروز ازول ضد إنتر ميامي
ميسي ولاعبو إنتر ميامي – المصدر @InterMiamiCF

ونجح كروز أزول المكسيكي في تسجيل التعادل عن طريق أورييل أنتونا عند الدقيقة 65، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، قبل أن يحرز ليونيل ميسي هدف الفوز من ركلة حرة عند الدقيقة 94.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي أول 3 نقاط له في بطولة كأس الدوريات، ليعتلي صدارة مجموعته؛ التي تضم أيضًا أتلانتا يونايتد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار