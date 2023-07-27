مارسيل كايزر يقود الشباب رسميًا

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أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.
وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن الإدارة وقعت عقدًا مع الهولندي مارسيل كايزر، وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد.
وأشار نادي الشباب في بيانه، إلى أن مارسيل كايزر سيصل إلى مدينة الطائف، مساء اليوم الخميس، لمتابعة الفريق في كأس الملك سلمان للأندية العربية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته مع الليوث.
على الجانب الآخر، خاض الشباب، معسكرًا خارجيًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة.
وسيبدأ الشباب بقيادة المدرب المؤقت الأرجنتيني خوان براون مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة النصر، يوم الجمعة، ثم الاتحاد المنستيري يوم 31 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء الزمالك المصري.