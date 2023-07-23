ماركو سيلفا يحسم موقفه من تدريب الأهلي

حسم المدير الفني لفريق فولهام، البرتغالي ماركو سيلفا، موقفه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد.

ماركو سيلفا يوافق على العرض

وأكد الصحافي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن ماركو سيلفا أبدى موافقته على قبول عرض الأهلي، حيث سيوقع على عقد لمدة عامين، براتب نحو 20 مليون يورو في الموسم.

وأكدت تقارير سابقة أن عقد ماركو سيلفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام مستمر حتى يونيو عام 2024، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني، ما يُسهل من رحيله هذا الصيف.

وقدم فولهام مستوى مميزًا مع سيلفا، حيث يتولى تدريبه منذ عام 2021، وقاد الفريق الأول لكرة القدم للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يُنهي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز العاشر.

سباليتي يرفض عرض الأهلي

وكانت الإدارة الأهلاوية قد دخلت في مفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، إلا أنه حسم موقفه مؤخرًا؛ ورفض التدريب في الخليج حاليًا، لتتجه الإدارة إلى الخيار الثاني وهو سيلفا.