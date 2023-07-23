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ماركو سيلفا يحسم موقفه من تدريب الأهلي

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
ماركو سيلفا يحسم موقفه من تدريب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني لفريق فولهام، البرتغالي ماركو سيلفا، موقفه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد.

ماركو سيلفا يوافق على العرض

وأكد الصحافي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن ماركو سيلفا أبدى موافقته على قبول عرض الأهلي، حيث سيوقع على عقد لمدة عامين، براتب نحو 20 مليون يورو في الموسم.

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ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر @RudyGaletti

وأكدت تقارير سابقة أن عقد ماركو سيلفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام مستمر حتى يونيو عام 2024، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني، ما يُسهل من رحيله هذا الصيف.

وقدم فولهام مستوى مميزًا مع سيلفا، حيث يتولى تدريبه منذ عام 2021، وقاد الفريق الأول لكرة القدم للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يُنهي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز العاشر.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر @FabrizioRomano

سباليتي يرفض عرض الأهلي

وكانت الإدارة الأهلاوية قد دخلت في مفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، إلا أنه حسم موقفه مؤخرًا؛ ورفض التدريب في الخليج حاليًا، لتتجه الإدارة إلى الخيار الثاني وهو سيلفا.

سباليتي
سباليتي

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