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لتدعيم صفوفه هذا الصيف

ماركينيوس يحسم موقفه من عرض النصر

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
ماركينيوس يحسم موقفه من عرض النصر
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تدخل في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي ماركينيوس.

النصر يفاوض ماركينيوس

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن ماركينيوس وافق فعليًا على بدء التفاوض مع الإدارة النصراوية، بعدما تواصل قادة العالمي معه خلال الأيام الماضية.

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ماركينيوس
اللاعب البرازيلي – المصدر @PSG_English

وتابع رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “أُرسل عرض رسمي إلى ماركينيوس وباريس سان جيرمان، مدافع روما السابق لا يُعد قلب الدفاع الوحيد الذي يتفاوض مع النصر“، وذلك في إشارة لاهتمام العالمي بمدافعين آخرين.

ويمتد تعاقد ماركينيوس صاحب الـ29 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت”.

ماركينيوس
اللاعب البرازيلي – المصدر psg

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالأمس بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، علمًا بأن الأخير خسر برباعية دون رد أمام الزمالك المصري.

النصر والشباب
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

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