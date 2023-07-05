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للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل

ماكرون يعلن عن قانون طوارئ في فرنسا

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
ماكرون يعلن عن قانون طوارئ في فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي، عن مشروع “قانون طوارئ” للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.

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شغب فرنسا

وأعقب مقتل نائل (17 عامًا) في 27 يونيو برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي فرنسا، عدة ليالٍ من أعمال الشغب والتدمير والنهب.

ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله: “سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير”.

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

كما وعد ماكرون بدعم البلديات “لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح” معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح “الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس”.

وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود “إجماع في الصالة” على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل. ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و”توضيح الاختصاصات” بشأن الإسكان.

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