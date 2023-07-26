مالكوم ينضم للهلال رسميًا

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أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبرغ الروسي، البرازيلي مالكوم.
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم مالكوم، وعلق قائلًا: “راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا”.
ولم يكشف نادي الهلال عن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، ولكن أشارت تقارير إلى أن الزعيم اتفق مع إدارة زينيت على دفع 45 مليون يورو كمبلغ أساسي للصفقة، بجانب إضافات وحوافز تصل إلى 15 مليون يورو.
وخطف مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.
ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.
وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.
🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023