مالك فولهام يحسم مصير رحيل ميتروفيتش إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية أن الأمريكي شاهيد خان مالك نادي فولهام الإنجليزي رفض انتقال الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى نادي الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي لفولهام، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الصربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.

وأشارت التقارير إلى أن العرض الهلالي وصل إلى 30 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي فولهام رفضت هذا العرض، في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات بين مسؤولي الأزرق وميتروفتيش، حيث أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوفه.

غضب ميتروفيتش

وكان فولهام حدد سعرًا قدره 53 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الصربي إلى الهلال، بينما جهز الهلال عرضًا قدره 35 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس”، أن ميتروفيتش أخبر المقربين منه بأنه لن يلعب مع فولهام الإنجليزي مرة أخرى، بعد أن قام ناديه بتقييمه بحوالي 52 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الضخم الذي قد يعرقل مسألة رحيله.