مانجا للإنتاج تحدد موعد إطلاق لعبة مغامرات الفضاء جريندايزر

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بالتعاون مع شركة مايكرويدز الفرنسية عن موعد إطلاق لعبتها الجديدة “مغامرات الفضاء جريندايزر.. وليمة الذئاب” التي ستكون متاحة للاعبين في 14 نوفمبر 2023، على بلايستيشن 4 و5، وإكس بوكس، وإكس بوكس ون، وكذلك ستكون متاحة على الكمبيوتر الشخصي أما نسخة نينتيندو سويتش، ستُتاح في عام 2024.

أحداث لعبة مغامرات الفضاء

وتدور أحداث اللعبة حول مسلسل الرسوم المتحركة الشهير “جريندايزر” والمستندة إلى المانجاكا جو ناجاي، مما يتيح للاعبين إعادة استذكار أكثر لحظات هذه المغامرة الفضائية شهرة.

ولإثراء تجربة اللاعبين، سيسعد محبي المسلسل القدامى بمعرفة أنه تم إعادة توظيف المؤلفات الموسيقية التي كانت تحظى بشعبية عالية في مسلسل الرسوم السابق، حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بها بشكل تفاعلي في اللعبة.

نشر اللعبة في الوطن العربي

وتطلع مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانجا للإنتاج المهندس عبد العزيز النغموش, إلى أن يكون نشر هذه اللعبة إرضاء وإثراء لجمهور اللاعبين في الوطن العربي وشمال أفريقيا، مبينًا أن مانجا للإنتاج تعمل على استقطاب أفضل الألعاب الإلكترونية العالمية لنشرها وتعريبها عبر شبابنا السعودي الملهم.

يذكر أنه في خلال شهر مارس الماضي وقعت شركة مانجا للإنتاج اتفاقية نشر وتوزيع مع شركة مايكرويدز للعبة “مغامرات الفضاء جريندايزر : وليمة الذئاب” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أثمرت هذه الشراكة بتعريب اللعبة وتوفير فرص للمواهب السعودية في عدة مجالات مثل التوزيع والترخيص والتسويق.