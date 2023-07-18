مانشستر سيتي يرفض عرض الأهلي لضم رياض محرز

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي الإنجليزي، رفض العرض الأول الذي قُدم من الأهلي، وذلك للتعاقد مع الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” : “مانشستر سيتي رفض العرض الأول من الأهلي وكان قيمته 23 مليون جنيه إسترليني أمس الاثنين، مانشستر سيتي يريد 30 مليون جنيه إسترليني، الأهلي يثق في قدرته على حسم الصفقة قريبًا”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي آخر كواليس مفاوضات الأهلي مع اللاعب الجزائري.

رياض محرز وافق على الانتقال لـ الأهلي

وقال دراجي عبر حسابه في “تويتر” : “وكيل أعمال محرز طلب التحدث إلى إدارة مانشستر سيتي حتى تقبل التفاوض مع السعوديين للموافقة على رحيل اللاعب إلى أهلي جدة، بعد رحيل جوندوجان، جوارديولا يرفض الاستغناء عن محرز إلا بعد ضم البديل، خاصة وأن بيرناردو سيلفا مطلوب بدوره في البارشا والبي إس جي”.

وأضاف دراجي: ” الأمور تبدو معقدة لكن كل شيء يبقى واردًا خاصة وأن محرز وافق على العرض السعودي”.