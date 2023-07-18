مانشستر سيتي يعطل صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي آخر تطورات صفقة انتقال مواطنه رياض محرز إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حفيظ دراجي عبر حسابه في “تويتر” : ” رياض محرز وافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي بعد أن اتفق معهم على كل التفاصيل، لكن إدارة السيتي تتريث بحثا عن البديل ، وتطالب بالمزيد من الأموال مقابل إتمام الصفقة”.

وكان الإعلامي فابريزيو رومانو قال عبر حسابه في “تويتر” : “مانشستر سيتي رفض العرض الأول من الأهلي وكان قيمته 23 مليون جنيه إسترليني أمس الاثنين، مانشستر سيتي يريد 30 مليون جنيه إسترليني، الأهلي يثق في قدرته على حسم الصفقة قريبًا”.

أرقام رياض محرز

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.