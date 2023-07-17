مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز

فاجأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، النادي الأهلي بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” أثارت الجدل حول مصير إتمام صفقة الجزائري رياض محرز لـ الراقي.

وقال الحساب الناطق باللغة العربية لنادي مانشستر سيتي في “تويتر”: “ساحر العرب لدينا”.

البعض من جمهور الأهلي اعتبر أن هذه إشارة إلى أن محرز سيظل في مانشستر سيتي ولن ينتقل إلى الراقي في صيف العام الحالي.

عقد رياض محرز حتى 2025

وينتهي عقد محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ إلا أن إدارة الأهلي متمسكة بالحصول على خدماته.

وأشار الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، إلى أن رياض محرز وافق على جميع الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، حيث اتفق مع الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وسيحصل على 30 مليون يورو في الموسم.

ولفت نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء أمس الأحد، إلى أن الإدارة الأهلاوية على استعداد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 30 مليون يورو لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لحسم الصفقة سريعًا.