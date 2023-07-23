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في بداية جولته التحضيرية للموسم الجديد

مانشستر سيتي يكسب ودية يوكوهاما بخماسية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
مانشستر سيتي يكسب ودية يوكوهاما بخماسية
المواطن - فريق التحرير

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مبارياته الودية في جولته التحضيرية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بالفوز على نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة 5\3.

تعادل إيجابي

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد يوكوهاما إف مارينوس التي أُقيمت على ملعب استاد اليابان الدولي بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في التقدم عن طريق أندرسون لوبيز عند الدقيقة 27.

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مانشستر سيتي ويوكوهاما إف مارينوس
جانب من المباراة – المصدر @ManCity

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوكوهاما إف مارينوس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 عن طريق كين ماتسوبارا، قبل أن ينتفض لاعبو مان سيتي، ويضغطوا بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق جون ستونز عند الدقيقة 40، قبل أن يحرز جوليان ألفاريز هدف التعادل عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2\2.

مانشستر سيتي ويوكوهاما إف مارينوس
جانب من المباراة – المصدر @ManCity

فوز مانشستر سيتي ضد يوكوهاما

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر مان سيتي بشكل قوي، ونجح إيرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52، قبل أن يُعزز رودريجو هيرنانديز تقدم فريقه بهدف رابع في شباك يوكوهاما عند الدقيقة 72.

وأحرز كينتا إينوي الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 86، قبل أن ينجح هالاند في هز الشباك بالهدف الخامس عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة الودية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد يوكوهاما بنتيجة 5\3.

مان سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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