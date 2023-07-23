مانشستر سيتي يكسب ودية يوكوهاما بخماسية

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مبارياته الودية في جولته التحضيرية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بالفوز على نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة 5\3.
وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد يوكوهاما إف مارينوس التي أُقيمت على ملعب استاد اليابان الدولي بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في التقدم عن طريق أندرسون لوبيز عند الدقيقة 27.
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوكوهاما إف مارينوس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 عن طريق كين ماتسوبارا، قبل أن ينتفض لاعبو مان سيتي، ويضغطوا بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة.
وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق جون ستونز عند الدقيقة 40، قبل أن يحرز جوليان ألفاريز هدف التعادل عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2\2.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر مان سيتي بشكل قوي، ونجح إيرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52، قبل أن يُعزز رودريجو هيرنانديز تقدم فريقه بهدف رابع في شباك يوكوهاما عند الدقيقة 72.
وأحرز كينتا إينوي الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 86، قبل أن ينجح هالاند في هز الشباك بالهدف الخامس عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة الودية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد يوكوهاما بنتيجة 5\3.