مانشستر سيتي يُحدد بديل رياض محرز

استقرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على بديل المهاجم الجزائري رياض محرز، بعد اقترابه من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رياض محرز يقترب من الأهلي

وتُشير كافة التقارير إلى أن رياض محرز بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث اتفق مع الإدارة على كافة الشروط الشخصية، كما وصلت لمفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي.

ويلعب رياض محرز في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

السيتي يحاول ضم رافينيا

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي؛ سيحاول التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البرازيلي رافينيا، في حالة رحيل رياض محرز إلى الأهلي.

ولفتت إلى أن رافينيا يُعد الهدف الأول لإدارة مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا، خاصة أنه يملك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث سبق وتواجد مع فريق ليدز يونايتد.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن نادي برشلونة سيطلب 60 مليون يورو على الأقل، من أجل الموافقة على رحيل رافينيا، علمًا بأن البارشا يرغب في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا.