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من أجل تجهيزه لمباريات الموسم الجديد

مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي مانشستر يونايتد قبل قليل عن تعاقده مع المدافع الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز بعقد قصير الأمد وذلك لتجهيزه للمشاركة في مباريات الموسم المقبل.

وكان إيفانز صاحب الـ 35 عامًا انتهى عقده مع ليستر سيتي بنهاية يونيو الماضي، حيث هبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وأعلن الموقع الرسمي لـ مان يونايتد عبر “تويتر” أن إيفانز انضم لليونايتد من أجل المشاركة في المباريات التحضيرية للموسم الجديد لليونايتد في إسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية، لحين التعاقد مع ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوني إيفانز يعود بعد 8 أعوام

وكان جوني إيفانز سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2006 إلى 2015.

جوني إيفانز - ليستر سيتي

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نادي أوليمبيك ليون الفرنسي غدًا وذلك في إطار لقاء ودي في إسكتلندا في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وستنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وتقام على ملعب ” بي تي مورايفيلد” في العاصمة الإسكتلندية إدنبره.

وستنقل المباراة عبر قناة Bein Sports وموقع مانشستر يونايتد الرسمي عبر الإنترنت.

وسيواجه مانشستر يونايتد، نجمه السابق، الفرنسي لوران بلان الذي يُدرب فريق ليون حاليًا.

 

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