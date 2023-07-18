مانشستر يونايتد يحدد شرط انتقال أليكس تيليس لـ النصر

النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية قصة حياكة كسوة الكعبة كل عام بالحرير والذهب والفضة الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال
حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، شرطه لرحيل لاعبه البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف نادي النصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن تيليس سيلتحق بالنصر ولكن بمقابل مالي ولن يُباع بالمجان لأصفر الرياض.
وكان اتفاق شفهي وُجد بين النصر ومان يونايتد لانتقال تيليس إلى صفوف أصفر الرياض، حيث من المتوقع إتمام الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.
ويلعب تيليس صاحب الـ 30 عامًا في مركز الظهير الأيسر، حيث انضم إلى اليونايتد في عام 2020 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي كما سبق له اللعب في أندية جريميو البرازيلي وغلطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي.
وينتهي عقد تيليس مع مان يونايتد في صيف 2024، كما لعب حاليًّا 32 مباراة مع نادي إشبيلية في الموسم الحالي وصنع 3 أهداف فقط.
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو سبق له أن زامل تيليس في مانشستر يونايتد في موسم 2021/ 2022، قبل رحيل رونالدو إلى صفوف النصر مطلع العام الحالي.