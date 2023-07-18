مانشستر يونايتد يحدد شرط انتقال أليكس تيليس لـ النصر

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، شرطه لرحيل لاعبه البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف نادي النصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن تيليس سيلتحق بالنصر ولكن بمقابل مالي ولن يُباع بالمجان لأصفر الرياض.

وكان اتفاق شفهي وُجد بين النصر ومان يونايتد لانتقال تيليس إلى صفوف أصفر الرياض، حيث من المتوقع إتمام الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

مسيرة أليكس تيليس

ويلعب تيليس صاحب الـ 30 عامًا في مركز الظهير الأيسر، حيث انضم إلى اليونايتد في عام 2020 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي كما سبق له اللعب في أندية جريميو البرازيلي وغلطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي.

وينتهي عقد تيليس مع مان يونايتد في صيف 2024، كما لعب حاليًّا 32 مباراة مع نادي إشبيلية في الموسم الحالي وصنع 3 أهداف فقط.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو سبق له أن زامل تيليس في مانشستر يونايتد في موسم 2021/ 2022، قبل رحيل رونالدو إلى صفوف النصر مطلع العام الحالي.