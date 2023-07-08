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يعاني من نزيف في المخ

مانشستر يونايتد يدعم فان دير سار بعد وعكته الصحية

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
مانشستر يونايتد يدعم فان دير سار بعد وعكته الصحية
المواطن - فريق التحرير

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وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة دعم إلى نجمه السابق، الحارس الهولندي المخضرم إدوين فان دير سار وذلك بعد دخوله إلى المشفى بسبب إصابته بنزيف في المخ.

وغرد الحساب الرسمي لنادي مان يونايتد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” نرسل لك الحب والقوة إدوين”.

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الحالة الصحية لـ فان دير سار

وفي وقت سابق، كشف نادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم السبت، آخر تطورات الحالة الصحية لـ إدوين.

وقال النادي الهولندي في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” : ” إدوين لا يزال في العناية المركزة، حالته مستقرة لكنها لا تزال مقلقة”.

وأضاف النادي: ” أياكس يشارك هذه المعلومات وفقًا لتصريحات زوجة إدوين، عائلة إدوين سعيدة برسائل الدعم له”.

فان دير سار - أياكس

مسيرة مميزة

ويُعد إدوين، واحدًا من أفضل الحراس في تاريخ الكرة الهولندية كما سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة من عام 2005 إلى 2011، كما لعب مع منتخب هولندا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2008.

وسبق للأسطورة الهولندية في حراسة المرمى، اللعب في صفوف أندية أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كما اختتم مسيرته مع فريق نوردفيك الهولندي في عام 2016.

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