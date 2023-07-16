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بقرار من المدرب تين هاغ

مانشستر يونايتد يسحب شارة القيادة من هاري ماجواير

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
مانشستر يونايتد يسحب شارة القيادة من هاري ماجواير
المواطن - فريق التحرير

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قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سحب شارة القيادة من المدافع الإنجليزي هاري ماجواير وذلك بعد قرار من المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

ولا يمانع تين هاغ رحيل ماجواير صاحب الـ 30 عامًا بسبب سوء مستواه، حيث من المتوقع رحيله عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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مستوى متراجع من ماجواير

ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.

منتخب إنجلترا
هاري ماجواير – @England

وكان ماجواير انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2019 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

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