مانشستر يونايتد يسحب شارة القيادة من هاري ماجواير

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قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سحب شارة القيادة من المدافع الإنجليزي هاري ماجواير وذلك بعد قرار من المدرب الهولندي إريك تين هاغ.
ولا يمانع تين هاغ رحيل ماجواير صاحب الـ 30 عامًا بسبب سوء مستواه، حيث من المتوقع رحيله عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.
وكان ماجواير انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2019 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.